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«Газпром-медиа» опроверг информацию о глобальных сокращениях штата на «Матч ТВ»
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«Газпром-медиа» опроверг информацию о глобальных сокращениях штата на «Матч ТВ» 

ТАСС 39 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сокращения сотрудников в субхолдинге ГПМ «Матч» не носят масштабного характера и связаны с оптимизацией бэк-офисных функций, информация СМИ о глобальных сокращениях не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа».
Ранее РБК сообщил о поэтапном сокращении штата на телеканале «Матч ТВ», начиная с ноября 2017 года. По данным РБК, к настоящему моменту упразднены сразу несколько департаментов и служб вещателя, в частности, финансов, юридический, аналитики и программирования, их функции перешли субхолдингу «ГПМ Развлекательное ТВ».
"Сообщение РБК о сокращении с ноября прошлого года штата спортивного телеканала и связанных с ним структур на 20-30% не соответствует действительности", — сказали ТАСС в пресс-службе "Газпром-медиа".
Представитель холдинга отметил, что «сокращение персонала субхолдинга ГПМ „Матч“ произошло, но в кратно меньшем объеме». По его словам, кадровое решение было связано «с оптимизацией бэк-офисных функций и лишь незначительно затрагивает программирование и продвижение канала». Оптимизация не повлекла существенных изменений в программной сетке телеканала.
В октябре 2017 года «Матч ТВ» был передан в управление субхолдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ООО «ГПМ РТВ»). Тогда же холдинге заявили, что смена модели управления позволит оптимизировать ключевые бизнес-процессы, сократить затраты на управление и повысить операционную эффективность.
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