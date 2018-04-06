В Самаре поймают, вылечат и выпустят еще 1480 бездомных животных

Мэрия Самары направит дополнительные средства на регулирование численности безнадзорных животных. Департамент городского хозяйства и экологии объявил торги на оказание этих услуг.

— Зимой отлов собак и кошек начинается в 7:00 и заканчивается до 18:00. В остальное время года специалисты работают с 7:00 до 20:00, — говорится в документах закупки.

Отловливать будут гуманными способами с помощью разрешенных для этого предметов.

Затем животных доставляют к ветеринару. Врач их осматривает и принимает решение, стерилизировать или усыплять их. В приюте собак будут держать три дня на передержке. В этом время их будут кормить дважды в день.

На эти цели из городского бюджета планируют потратить 2 598 310 рублей. Контракт рассчитан до 26 декабря этого года. Деньги выделяют на отлов 1480 животных.

В прошлом году подобный контракт выиграло ООО «Современные экологические технологии». За 8,5 миллионов рублей сотрудники компании должны будут поймать, осмотреть, вылечить и вернуть 6880 бесхозных собак и 50 кошек.

На сегодняшний день в Самаре действует 5 питомников для животных. Дополнительное финансирование в размере 5,9 миллионов рублей позволит содержать больше безнадзорных кошек и собак.