Журналисты «Спид-инфо» устроили забастовку из-за долгов по зарплате

Работа над новым выпуском газеты «СПИД-инфо» остановлена из-за забастовки журналистов, которые жалуются на невыплату зарплаты.

По данным Telegram-канала Mash, владелец издания, Андрей Манн, был должен своим подчиненным около 9 млн рублей.

«Он долго всех успокаивал, кормил завтраками и обещал выплатить все долги. А потом Манн просто продал журнал, никого не предупредив», — отмечает канал.

Сообщается, что авторам не выплачивают гонорары на протяжении трех лет.

Канал также отмечает, что Манн — американец, «обманутые сотрудники его уже не достанут», а потому они «переключились на нового владельца».