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Журналисты «Спид-инфо» устроили забастовку из-за долгов по зарплате
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Журналисты «Спид-инфо» устроили забастовку из-за долгов по зарплате 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Главный региональный
Работа над новым выпуском газеты «СПИД-инфо» остановлена из-за забастовки журналистов, которые жалуются на невыплату зарплаты.
По данным Telegram-канала Mash, владелец издания, Андрей Манн, был должен своим подчиненным около 9 млн рублей.
«Он долго всех успокаивал, кормил завтраками и обещал выплатить все долги. А потом Манн просто продал журнал, никого не предупредив», — отмечает канал.
Сообщается, что авторам не выплачивают гонорары на протяжении трех лет.
Канал также отмечает, что Манн — американец, «обманутые сотрудники его уже не достанут», а потому они «переключились на нового владельца».
Журналисты обратились с заявлениями в прокуратуру и Следственный комитет. Новый хозяин, как сообщается, уже погасил треть долгов, однако сотрудники ждут выплаты всего остатка зарплаты.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал наладить работу инспекций и активнее привлекать правоохранительные органы в случае задержек выплат заработных плат. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что задержки зарплат стали отличительной приметой постсоветской России.
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