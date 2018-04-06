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У шестилетней дочери Бейонсе есть свой стилист и персональный шоппер
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У шестилетней дочери Бейонсе есть свой стилист и персональный шоппер 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Старшей дочери Бейонсе и Джей-Зи Блю Айви всего шесть лет, но ее уже сложно чем либо удивить. Так, на свой первый день рождения малышка получила в подарок платиновый браслет, множество дизайнерских вещиц и личный самолет. Дома у нее живет настоящий арабский скакун, а наряды ей выбирает не мама, а личный стилист и шоппер по имени Мануэль Мендес, который по совместительству является одним из личных ассистентов самой Бейонсе. Кроме того, Мендес подбирает наряды не только Блю Айви, но и всем ее куклам, передает People.
Именно Мендес отвечал за наряд, в котором малышка блистала на благотворительном аукционе своей бабушки Тины Ноулз. Несмотря на то, что звездой вечера все-таки была сама Бейонсе в роскошном полупрозрачном платье с длинным золотым шлейфом, малышка в золотом наряде с необычной юбкой и в парике в стиле Клеопатры тоже не осталась незамеченной.
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Чуть позже Блю Айви приняла участие в торгах. Девочке приглянулась картина Синди Пуатье, которую она оценила в 17 тысяч долларов. Когда кто-то из зала повысил ставку, дочь Бейонсе и Джей-Зи не растерялась и огласила сумму в 19 тысяч долларов. Бейонсе и Джей-Зи попытались переубедить дочь, однако Блю Айви их не послушала. Родителям пришлось уступить. Теперь картина стоимостью более миллиона рублей украшает спальню девочки.
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