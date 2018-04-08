У 6-летней дочери Бейонсе и Jay-Z появился личный стилист

6-летняя дочь популярной певицы, светской дивы, бизнесвумен Бейонсе и ее супруга, рэпера Jay-Z, охотно посещает светские мероприятия с родителями — и буквально блистает на них благодаря безупречно подобранным нарядам. Как удалось выяснить на днях западным СМИ, подбирать эти наряды малышке помогает личный стилист.

Официальный представитель Бейонсе подтвердил: Мануэль Мендес, уже много лет работающий в команде артистки, с недавнего времени занимается стилем юной Блу Айви. Именно он подбирал малышке наряды для съемок в недавнем клипе Jay-Z и для выхода в свет на церемонии вручения премии «Грэмми».

Публикация от Beyoncé (@beyonce) 29 Дек 2017 в 7:36 PST Отметим, пользователи социальных сетей без восторга встретили новость о том, что у дочери Бейонсе и Jay-Z уже есть личный стилист, многие сочли это излишеством: «В мире столько страданий. Они могли бы приложить усилия и использовать деньги с большей пользой, а не покупать для своей маленькой Дивы вещи, которые не являются ни необходимыми, ни существенными. Я уверена, они хотят как лучше, но считаю, что то, что они дают своему 6-летнему ребенку, чрезмерно до неприличия. То, что вы можете что-то купить, не означает, что вы должны это делать», «До чего докатился этот мир!», «Это смешно. Уже к подростковому периоду она станет такой невыносимой, высокомерной молодой мисс», «Не собираюсь покупать их синглы и ходить на их концерты, видя, как глупо они тратят заработанные деньги», — комментирует публика.

Напомним, Бейонсе и Jay-Z официально оформили отношения в 2008 году. Пара воспитывает троих детей: малышку Блу Айви (девочка появилась на свет в 2012 году), а также маленьких двойняшек — сына Сэра Картера и дочь Руми (крохи родились в июне 2017 года).

Публикация от Beyoncé (@beyonce) 19 Мар 2018 в 10:20 PDT Фото: Instagram

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