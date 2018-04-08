Ещё
У 6-летней дочери Бейонсе и Jay-Z появился личный стилист
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У 6-летней дочери Бейонсе и Jay-Z появился личный стилист 

Letidor.ru 55 минут назад
Фото: Letidor.ru
6-летняя дочь популярной певицы, светской дивы, бизнесвумен Бейонсе и ее супруга, рэпера Jay-Z, охотно посещает светские мероприятия с родителями — и буквально блистает на них благодаря безупречно подобранным нарядам. Как удалось выяснить на днях западным СМИ, подбирать эти наряды малышке помогает личный стилист.
Официальный представитель Бейонсе подтвердил: Мануэль Мендес, уже много лет работающий в команде артистки, с недавнего времени занимается стилем юной Блу Айви. Именно он подбирал малышке наряды для съемок в недавнем клипе Jay-Z и для выхода в свет на церемонии вручения премии «Грэмми».
Публикация от Beyoncé (@beyonce) 29 Дек 2017 в 7:36 PST  Отметим, пользователи социальных сетей без восторга встретили новость о том, что у дочери Бейонсе и Jay-Z уже есть личный стилист, многие сочли это излишеством: «В мире столько страданий. Они могли бы приложить усилия и использовать деньги с большей пользой, а не покупать для своей маленькой Дивы вещи, которые не являются ни необходимыми, ни существенными. Я уверена, они хотят как лучше, но считаю, что то, что они дают своему 6-летнему ребенку, чрезмерно до неприличия. То, что вы можете что-то купить, не означает, что вы должны это делать», «До чего докатился этот мир!», «Это смешно. Уже к подростковому периоду она станет такой невыносимой, высокомерной молодой мисс», «Не собираюсь покупать их синглы и ходить на их концерты, видя, как глупо они тратят заработанные деньги», — комментирует публика.
Напомним, Бейонсе и Jay-Z официально оформили отношения в 2008 году. Пара воспитывает троих детей: малышку Блу Айви (девочка появилась на свет в 2012 году), а также маленьких двойняшек — сына Сэра Картера и дочь Руми (крохи родились в июне 2017 года).
Публикация от Beyoncé (@beyonce) 19 Мар 2018 в 10:20 PDT  Фото: Instagram
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
СМИ вновь обсуждают беременность певицы Нюши Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнила песню про Пасху Дмитрий Тарасов рассказал, когда родит Анастасия Костенко
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар151
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей760
Минобороны России выступило с заявлением438
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Сын Яковлевой попал в психушку179
Видео
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
03:15
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Политика
00:36
Скрипаль готова дать показания в Скотланд-Ярде
В мире Европа
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение