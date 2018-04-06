Парк «Пехорка» в Балашихе вошел в список лучших проектов благоустройства РФ

right"Список сформирован министерством строительства и ЖКХ России по итогам исполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. В отборе лучших проектов участвовали ведущие эксперты в сфере ЖКХ, дизайнеры, архитекторы страны. Подмосковье стало одним из лидеров по количеству включенных в федеральный список лучших проектов благоустройства общественных территорий. Из 125 проектов 12 реализованы в Подмосковье. Одним из них стал проект благоустройства экопарка «Пехорка» в Балашихе", — говорится в сообщении.

В 2017 году в экопарке «Пехорка» завершился первый этап реконструкции: проведены работы по обустройству дорожек, установлены малые архитектурные формы, детские площадки, уличное освещение, смонтирована летняя сцена, напоминается в сообщении. Как указывается в нём, в 2018 году благоустройство парка продолжится. «Будет приведена в порядок прибрежная зона, создана всю необходимая инфраструктура для отдыха у воды», — приводятся в сообщении слова главы Балашихи Сергея Юрова

Всего в 2017 году на территории Подмосковья в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 134 территории: 70 пешеходных зон, 20 парков, 16 скверов, 14 пешеходных зон, шесть зон отдыха, пять площадей, две стелы и одна набережная.