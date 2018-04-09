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Комплексное благоустройство дворов в Балашихе начнется в мае
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Комплексное благоустройство дворов в Балашихе начнется в мае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщила начальник управления жилищно‐коммунального хозяйства администрации Балашихи Татьяна Калашникова.
В конце апреля — начале мая все аукционы будут разыграны и уже после майских праздников рабочие приступят к комплексному благоустройству дворовых территорий в Балашихе
Татьяна Калашникова.
Она добавила, что с 2018 года к шести обязательным элементам благоустройства: ремонту внутридворовых проездов, установке детских и спортивных площадок, модернизации или строительству линий уличного освещения, озеленению, реконструкции или строительству новых контейнерных площадок, установке информационных стендов — добавятся еще два: установка скамеек и урн.
Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в 2018 году к благоустройству дворов в Балашихе привлекут профессиональных архитекторов.
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