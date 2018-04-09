Комплексное благоустройство дворов в Балашихе начнется в мае 

Об этом сообщила начальник управления жилищно‐коммунального хозяйства администрации Балашихи Татьяна Калашникова.
В конце апреля — начале мая все аукционы будут разыграны и уже после майских праздников рабочие приступят к комплексному благоустройству дворовых территорий в Балашихе
Она добавила, что с 2018 года к шести обязательным элементам благоустройства: ремонту внутридворовых проездов, установке детских и спортивных площадок, модернизации или строительству линий уличного освещения, озеленению, реконструкции или строительству новых контейнерных площадок, установке информационных стендов — добавятся еще два: установка скамеек и урн.
Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в 2018 году к благоустройству дворов в Балашихе привлекут профессиональных архитекторов.