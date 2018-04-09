Дворы в подмосковной Балашихе благоустроят профессиональные архитекторы

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости . Благоустройство дворовых территорий в подмосковной Балашихе будет проводиться на основе проектов профессиональных архитекторов, сообщили РИА Новости в администрации городского округа.

"По поручению главы городского округа Сергея Юрова в этом году к работе над проектами благоустройства дворовых территорий привлечены профессиональные архитекторы. Из 47 дворовых территорий, запланированных к благоустройству в 2018 году, на восьми площадках работы будут вестись по оригинальным проектам", — сказал РИА Новости советник главы городского округа Алексей Шумилин. Он отметил, что по архитектурным проектам будут благоустроены дворы в микрорайонах Железнодорожный, Заря, ВНИИПО и других.

Ранее сообщалось, что комплексное благоустройство дворов в Балашихе начнется в мае. Аукционные процедуры должны завершиться в конце апреля — начале мая. С 2018 года к шести обязательным элементам благоустройства: ремонту внутридворовых проездов, установке детских и спортивных площадок, модернизации или строительству линий уличного освещения, озеленению, реконструкции или строительству новых контейнерных площадок, установке информационных стендов добавятся еще два: установка скамеек и урн.