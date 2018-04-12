Более 20 дворов комплексно благоустроят в Балашихе по просьбам жителей

23 двора комплексно благоустроят в Балашихе в 2018 году по обращениям жителей, поступившим в адрес главы и администрации городского округа. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

23 двора вошли в адресный перечень комплексного благоустройства на 2018 год по обращениям жителей, которые поступили в адрес главы и администрации городского округа. Из них по два двора будет благоустроено в бывших военных городках Заре и Северном. Всего в 2018 году планируем комплексно благоустроить 47 дворовых территорий

Он добавил, что также по просьбам жителей ремонт проведут во дворах в микрорайонах Железнодорожный, Керамик, Павлино, Купавна, Авиаторов, Гагарина, ВНИИПО, Дзержинского, Кучино, 1 мая и других.

Приступить к комплексному благоустройству дворов планируют в мае. Во дворах проведут ремонт проездов, смонтируют детские и спортивные площадки, модернизируют или проведут новые линии уличного освещения, установят контейнерные площадки, информационные стенды, скамейки и урны. К благоустройству ряда дворов привлекут профессиональных архитекторов. Стоимость работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в Балашихе в 2018 году составит около 400 миллионов рублей.