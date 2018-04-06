Несогласованное с руководством интервью грозит увольнением

Истец — машинист электропоезда Метрополитена подал в суд на работодателя за незаконное увольнение.

Помимо названного требования, истец предъявлял ответчику следующие претензии:

признать приказы о нарушении дисциплины и об увольнении незаконными; восстановить его на работе; признать дискриминационный характер действий работодателя в связи с профсоюзными функциями истца; взыскать компенсацию заработка за вынужденный прогул; компенсировать моральный ущерб.

Ни одно из предъявленных требований машиниста не было удовлетворено ни первой, ни апелляционной инстанциями.

Истец работал в Метрополитене в должности машиниста электропоезда с сентября 2014 года, а также являлся председателем территориального профсоюза работников метро.

За время работы неоднократно нарушал трудовой распорядок.

Первый выговор ему был назначен 15.04.2016. Сроки для вынесения такого дисциплинарного взыскания работодателем нарушены не были. Приказ о вынесении выговора машинист не обжаловал.

Второй выговор машинист заработал 12.01.2017 за нарушение пункта ПВТР, запрещающего без согласия службы внешних связей работодателя давать интервью в СМИ о производственной деятельности своего предприятия.

Стоит особо отметить, что истец с ПВТР был ознакомлен под подпись, следовательно, знал о том, чем рискует в случае несоблюдения пункта о неразглашении информации.

Тем не менее, 16.09.2016 в издании Life.ru было обнаружено интервью машиниста.

Следующее нарушение дисциплины уже позволило руководству уволить его по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ , что и было сделано.

В суде истец ссылался на то, что правил ВТР он не нарушал, поскольку общался со СМИ в нерабочее время, и предоставление интервью входит в его обязанности как председателя первичной профсоюзной организации.

Суд не признал никакой дискриминации в действиях работодателя, поскольку не запрещал давать интервью, а лишь предупреждал о предварительном согласовании с руководством, а главное — прописал это условие в ПВТР.

Увольнение было признано законным по двум причинам:

Машинист нарушил ПВТР, запрещающие разглашать внутреннюю информацию без согласования. Неоднократное нарушение дисциплины истцом не было вовремя обжаловано.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»