Александр Мажаров встретился с лидерами России и угостил их инновационным чаем

Сегодня, 6 апреля, в Салехарде заместитель губернатора ЯНАО , директор окружного департамента международных и внешнеэкономических связей Александр Мажаров встретился с участниками Всероссийского конкурса «Лидеры России».

Это директор по международным проектам «СПГ Горская» Станислав Уржумцев из Санкт-Петербурга , руководитель службы информационных технологий «Центра профессиональной патологии» Алексей Степанов из Ханты-Мансийска , заместитель директора ГКУ СК «Краевой центр информтехнологий» Вячеслав Агаджанов из Ставрополя

Александр Мажаров предложил молодым лидерам инновационный местный напиток — Иван-чай. «У нас его здесь достаточно много растет и он очень полезен», — отметил он.

Заместитель губернатора ЯНАО рассказал гостям о проектах в области инновационных технологий, реализуемых на территории арктического региона и научной деятельности автономного округа.

«На Ямале реализуется порядка 50 научно-исследовательских проектов. Исследования ведутся силами учёных регионального центра изучения Арктики, Российской академии наук и ведущих российских вузов. Чаще всего это совместные научные работы», — подчеркнул Александр Мажаров.

Сейчас в округе живет 44 тыс. коренного населения округа, из них 18 тыс. ведут традиционный образ жизни. Ямал один из немногих регионов, который сохранил традиционный промысел. На сегодняшний день одним из важных вопросов является сохранение пастбищ.

Финляндию, «Мы используем различные технологии, для того чтобы провести мониторинг и понять сколько нам нужно оленей, чтобы они были здоровыми, сильными. Ямал экспортирует мясо не только для российского потребителя, но и в Германию Швецию », — сказал он.

США, Также развитию научного сотрудничества способствует создание сети научно-исследовательских стационаров в труднодоступных районах округа, куда ежегодно с ямальскими учеными в экспедиции приезжают их коллеги из Норвегии Франции , Финляндии, Дании Канады и других стран. Серьёзных научных результатов удалось достичь в сотрудничестве с Фризской академией ( Нидерланды ).

Ямал завершил в 2016 году экологическую очистку острова Белый в Карском море. В прошлом году принял решение выйти на новую территорию, требующую повышенного внимания человека для ликвидации накопленного экологического ущерба — остров Вилькицкого.

В завершении встречи Александр Мажаров отметил что проект «Лидеры России» является проектом государственной важности.

«Лидерские качества пригодятся на любом уровне работы, но необходимо постоянно учиться, двигаться вперёд и не останавливаться на достигнутом», — подчеркнул заместитель главы арктического региона.