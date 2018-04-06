В Волгограде начали чистить дороги после зимы

Коммунальщики начали чистить магистрали в Волгограде после завершения зимнего сезона.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, сейчас уборка ведется в первую очередь на Нулевой, Первой и Второй продольных, проспекте Жукова, шоссе Авиатров и некоторых других крупных улицах города. Дорожники собирают на них и увоят мусор. Чиновники отмечают, что коммунальщики трудятся коуглосуточно. После того, как они очистят основные дороги, перейдут к второстепенным. Планируется также, что рабочие покрасят 9 000 километров турникетов вдоль магтсралей. Уберут они также и пешеходные зоны, и парки. Планируется также посадка дереьев и кустарников.