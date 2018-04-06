Две организации района Савелки отличились в сфере охраны труда в Зеленограде

Государственные бюджетные учреждения района Савелки — «Талисман» и «Жилищник», стали победителями окружного смотра— конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда среди предприятий и организаций Зеленограда. Второй этап Московского городского конкурса проходил среди зеленоградских ГБУ и собрал 13 участников.

Победителей определяли по трем номинациям, в зависимости от количества работающих на предприятии людей. ГБУ «Талисман» был признан лучшей организацией бюджетной сферы по охране труда с численностью работников до 100 человек. ГБУ «Жилищник района Савелки» победил в номинации с численностью работников от 100 до 350 человек. Еще пять организаций Зеленограда, участвующих в смотре-конкурсе, получили дипломы за хорошие результаты работы в области охраны труда.