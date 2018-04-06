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Жилинспекция проверит управляющую компанию за призыв к жильцам «жрать снег»
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Жилинспекция проверит управляющую компанию за призыв к жильцам «жрать снег» 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
САРАТОВ, 6 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Госжилинспекция по Саратовской области проведет проверку в отношении управляющей компании, которая в качестве первоапрельской шутки на платежках разместила призыв к жильцам многоквартирного дома «помочь весне» и «жрать снег», сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь ведомства Анна Иванова.
По ее словам, одно из местных СМИ на днях опубликовало фото платежки от управляющей компании за коммунальные услуги. На ней было размещено изображение с надписью, содержащей призыв «помочь весне» и «жрать снег».
"Как нам объяснил руководитель управляющей организации, действительно, он рассылал такие платежки, это была первоапрельская шутка, с его слов… В итоге к чему это привело? Мы взяли этот адрес во внимание", — сказала Иванова.
"Нет повода для привлечения к административной ответственности, но тем не менее мы проведем проверку и посмотрим, в каком состоянии находится двор, поскольку к этому (со стороны жильцов к уборке снега во дворе) претензии тоже были", — добавила она.
По словам Ивановой, у Госжилинспекции предварительно уже есть фотографии того, что подходы к подъездам во дворе этого дома расчищены.
"Со слов председателя (управляющей компании), двор чистили регулярно на протяжении всей зимы… Председатель также обещал лично извиниться перед жителями, кого он тем самым обидел, кто воспринял шутку всерьез", — сообщила пресс-секретарь ведомства.
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