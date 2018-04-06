Жилинспекция проверит управляющую компанию за призыв к жильцам «жрать снег»

По ее словам, одно из местных СМИ на днях опубликовало фото платежки от управляющей компании за коммунальные услуги. На ней было размещено изображение с надписью, содержащей призыв «помочь весне» и «жрать снег».

"Как нам объяснил руководитель управляющей организации, действительно, он рассылал такие платежки, это была первоапрельская шутка, с его слов… В итоге к чему это привело? Мы взяли этот адрес во внимание", — сказала Иванова.

"Нет повода для привлечения к административной ответственности, но тем не менее мы проведем проверку и посмотрим, в каком состоянии находится двор, поскольку к этому (со стороны жильцов к уборке снега во дворе) претензии тоже были", — добавила она.

По словам Ивановой, у Госжилинспекции предварительно уже есть фотографии того, что подходы к подъездам во дворе этого дома расчищены.

"Со слов председателя (управляющей компании), двор чистили регулярно на протяжении всей зимы… Председатель также обещал лично извиниться перед жителями, кого он тем самым обидел, кто воспринял шутку всерьез", — сообщила пресс-секретарь ведомства.