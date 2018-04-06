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УФАС уличило мэрию Челябинска в незаконной работе общественного транспорта
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УФАС уличило мэрию Челябинска в незаконной работе общественного транспорта 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Управление транспорта Челябинска незаконно разрешило частным фирмам осуществлять перевозку горожан на маршрутных такси, трамваях и троллейбусах. К такому выводу пришли в Челябинском УФАС.
Антимонопольщики выяснили, что в 2017 году чиновники без проведения торгов заключили с ООО «Челябинский городской электрический транспорт» договоры на выполнение перевозок по трамвайным и троллейбусным маршрутам по регулируемым тарифам. Также без проведения торгов управление транспорта выдало ООО «Общественный городской транспорт» свидетельства и карты маршрутов по 33 муниципальным маршрутам для маршрутных такси по нерегулируемым тарифам. Аналогичное нарушение было допущено и с садовыми автобусными маршрутами.
«Челябинское УФАС России в связи с выявленными признаками нарушения Закона о защите конкуренции выдало управлению транспорта администрации Челябинска предупреждение о прекращении указанных действий путём организации транспортного обслуживания в соответствии с действующим законодательством, — уточнили в ведомстве. — Однако оно исполнено не было, поэтому в феврале 2018 года антимонопольная служба возбудила в отношении управления дело».
В антимонопольном органе также отмечают, что мэрия вводит челябинцев в заблуждение, поскольку номера маршрутов по регулируемым и нерегулируемым тарифам идентичны. Соответственно жители не могут понять, по какому тарифу следует оплачивать проезд.
Отметим, что данную ситуацию в настоящее время также изучают в городской прокуратуре.
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