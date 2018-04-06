Челябинских транспортников, запоздавших с выбором перевозчиков, вызвали в УФАС

24 апреля антимонопольная служба рассмотрит дело в отношении городского управления транспорта, которое в прошлом году без проведения торгов отдало муниципальные автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты, а также допустило путаницу в их реестре. Транспортники заявили, что устранили нарушения, но не уложились в отведённое время.

— Конкурсы был отыграны в начале года. Уложиться в поставленный нам срок — до 15 декабря — мы не успели, — прокомментировал начальник управления транспорта администрации Челябинска Роман Болотов . — Назначая рассмотрение дела, антимонопольная служба действует в соответствии со своими нормативами.

Что касается маршрутов с дублирующими номерами, по его словам, изменения в реестр уже внесены, но перевозчики продолжат работать под старыми номерами маршрутов, пока не истечёт срок договора.

— У большинства частников договоры истекают в следующем году. Если мы начнём что-то менять сейчас, они пойдут жаловаться на нас в ту же антимонопольную службу, — добавил Роман Болотов. — В итоге, согласно документу планирования, у нас исчезнут 26 маршрутов, а у 39 изменятся схема движения и класс подвижного состава.

По его словам, в целом управление готово прислушиваться к замечаниям УФАС и устранять их.

В начале осени прошлого года УФАС предписало управлению транспорта до 15 декабря разыграть на торгах более 90 автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов. Антимонопольщики понимают, что компаний с парком электротранспорта, кроме ГЭТа, у нас нет, но уверены, что даже эти маршруты следует распределять через торги, поскольку перевозчики получают бюджетные субсидии на компенсацию проезда льготников.