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Челябинских транспортников, запоздавших с выбором перевозчиков, вызвали в УФАС
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Челябинских транспортников, запоздавших с выбором перевозчиков, вызвали в УФАС 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
24 апреля антимонопольная служба рассмотрит дело в отношении городского управления транспорта, которое в прошлом году без проведения торгов отдало муниципальные автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты, а также допустило путаницу в их реестре. Транспортники заявили, что устранили нарушения, но не уложились в отведённое время.
— Конкурсы был отыграны в начале года. Уложиться в поставленный нам срок — до 15 декабря — мы не успели, — прокомментировал начальник управления транспорта администрации Челябинска Роман Болотов. — Назначая рассмотрение дела, антимонопольная служба действует в соответствии со своими нормативами.
Что касается маршрутов с дублирующими номерами, по его словам, изменения в реестр уже внесены, но перевозчики продолжат работать под старыми номерами маршрутов, пока не истечёт срок договора.
— У большинства частников договоры истекают в следующем году. Если мы начнём что-то менять сейчас, они пойдут жаловаться на нас в ту же антимонопольную службу, — добавил Роман Болотов. — В итоге, согласно документу планирования, у нас исчезнут 26 маршрутов, а у 39 изменятся схема движения и класс подвижного состава.
По его словам, в целом управление готово прислушиваться к замечаниям УФАС и устранять их.
В начале осени прошлого года УФАС предписало управлению транспорта до 15 декабря разыграть на торгах более 90 автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов. Антимонопольщики понимают, что компаний с парком электротранспорта, кроме ГЭТа, у нас нет, но уверены, что даже эти маршруты следует распределять через торги, поскольку перевозчики получают бюджетные субсидии на компенсацию проезда льготников.
Помимо этого антимонопольное ведомство попросило прокуратуру проверить, не нарушает ли закон дублирование номеров маршрутов, по которым ходит муниципальный и частный транспорт.
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