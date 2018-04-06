Ирина Круг преодолела кризис в отношениях с мужем 

15 лет назад Ирина стала вдовой. Ее мужа Михаила Круга жестоко убили в собственном доме. Женщина тяжело перенесла эту утрату и долгое время не решалась вновь выйти замуж. Она взяла псевдоним Круг и стала исполнять песни покойного супруга. В 2006 году Ирина сыграла свадьбу с бизнесменом Сергеем Белоусовым. У влюбленных вскоре родился сын Андрей. Однако в начале этого года женщина призналась, что в отношениях с новым мужем у нее не все гладко. По ее словам, они находились на грани развода, так как они очень разные.
29 марта Ирина отметила день рождения. В честь 42 летия супруг подарил ей роскошный букет роз. Фото цветов она разместила в соцсетях и подписала: «цветы от любимого мужа». Таким образом Круг дала понять, что она преодолела кризис в отношениях и теперь в ее семье царит идиллия, сообщает EG.ru. Поклонники также были рады тому, что у Ирины закончился сложный период в жизни. Они поздравили ее с праздником, а также отметили, что она великолепно выглядит.
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"Тоже хочу такого мужчинку", «Редкое сочетание красоты и обаяния», «Куколка», «Очаровательный лучик солнца», «Хорошеете с каждым днем», «Таким подаркам можно только позавидовать», — прокомментировали фото Круг подписчики. Сейчас Ирина отдыхает в ОАЭ. Вероятно, там она проводит время с супругом.
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