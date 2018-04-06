Идея для подледного лова: отправляясь за рыбой, привяжите к ноге веревку

Рейд МЧС осуществляют на судне на воздушной подушке — сокращенно СВП. Судно может передвигаться по льду, воде и даже выезжать на землю.

Сначала направляемся к железнодорожному мосту в Стригино.

Недалеко от берега сидят несколько рыбаков.

Подходим к суровому мужчине лет 50 в камуфляже и больших резиновых сапогах. Его зовут Виктор, он всю жизнь увлекается подледной рыбалкой.

— Не боитесь весной выходить на лед?

— Нет, потому что он толщиной полметра. Как закраины будут большие — тогда уже страшно выходить на лед.

— Как рыба, есть?

— Ершик поклевывает.

Сезон Виктор планирует закрывать «через недельку».

Идем к другому рыбаку. Его зовут Юрий. Спрашиваем, что его «зовет» на лед.

— Я отдыхаю. А что еще на пенсии делать?

Наш командир, старший госинспектор группы патрульной службы «Окской» Анатолий Королихин, вручил рыбакам памятки, попросил не рисковать.

— Ну вы далеко-то не уезжайте, — попросил веселый дедушка по имени Гоша.

Гошин улов в левой руке.

Провалиться под лед он не боится, выход на лед назвал «святым делом».

Двигаемся дальше. Следующая точка — затон около Стригинского автомобильного моста.

— Здесь пока безопасно…пока, — рассказывает мне моложавый мужчина по имени Александр. — Но у нас сегодня последняя рыбалка. Ну на пруд в деревню еще съезжу, может быть.

— А что это для вас, удовольствие?

— Конечно, а какое еще у нас в жизни удовольствие? У кого — грибы, у кого — рыбалка, — говорит мужчина.

Перед Александром — сразу три лунки и улов: одна рыбка длиной с палец. Уговорили Александра отпустить добычу.

После Стригино едем в еще одно «рыбное» место — на Гребной канал.

В канале очень много рыбаков и огромная проталина около трубы. Наше СВП проходит по кромке проталины и крошит лед. Это нужно для того, чтобы лед около краев остался более толстым и у рыбаков, которые безрассудно лезут к открытой воде, было меньше шансов провалиться.

Выходим пообщаться и с рыбаками, которые сидят большой кучкой — человек 50, не меньше.

— Почему вас так много тут на одном месте? — спрашиваем одного из них. — Тут клюет?

— Ну да, рыбка скопилась, — неохотно отвечает рыбак по имени Василий.

— Когда планируете сезон закрывать?

— Когда на лед будет трудно выходить. У берегов подмоет, а лед еще будет толстый. Тогда уже можно будет завязывать.

— Вы проваливались когда-нибудь?

— Было, давно. Сам вылезал. Руками держался, ногу поднял, вторую… Перекатился… Ничего страшного.

— Не отбивают такие приключения желания рыбачить?

— Нет, конечно, — смеется Василий.

Идем беседовать дальше. Общительный дедушка по имени Лев Александрович рассказывает нам, что за 50 лет его практики он не проваливался ни разу.

— Не стоит лезть, куда не следует, — объясняет он. — Если вода на льду и есть промоины — выходить опасно. И когда большие закраины, так, что с берега не подойти…

Дедушка утверждает, что лед в канале еще толстый — 60 см.

— Еще неделю две можно рыбачить смело.

У МЧС другое мнение:

— За последние три дня толщина льда сильно уменьшилась, где было 60 см — стало 30, — отметил Анатолий Королихин.

Вообще не все рыбаки общаются охотно. Часто предпочитают отделываться односложными ответами:

— Сколько лет занимаетесь рыбалкой? — пытаем колоритного мужчину с бородой по имени Игорь.

— Ой, — задумался мужчин. — Лет 30–40.

— Ни разу не проваливались?

— Нет.

— А ваши знакомые?

— Ну может и было. Кто же расскажет…

— Не принято?

— Нет, чего рассказывать-то?

— Предупредить?..

— Кто будет предупреждать тут, на рыбалке-то…

— Тут какие-то свои правила?

—Конечно. Тут один провалился — другому тропинку покажет. Чтобы одному скучно не было, — отшутился Игорь.

Попросили соседа Игоря показать на камеру свой улов. Мужчина согласился, но велел: «Фотографируйте скорее, у меня руки устали ее держать, она же тяжелая!»

По поводу провалов под лед мы услышали на рейде «черную» шутку: отправляясь на зимнюю рыбалку, привяжите к ноге 15-метровую веревку с пластиковой бутылкой на другом конце. В бутылку нужно положить бумажку со своей фамилией — это упростит работу спасателям. Правда, рыбаки все равно уверены, что с ними ничего не случится.

Тем не менее, статистика утверждает, что печальные случаи все-таки есть. В прошлом году в Нижнем Новгороде и области под лед провалились 15 человек. 11 из них спасли сотрудники МЧС, 4 спасти не удалось.

В этом году трагических случаев, к счастью, еще не было. Но помнить о технике безопасности все-таки стоит.

Вот что рекомендуют участники нижегородского поисково-спасательного отряда «РЫСЬ»:

Выезжать на лед на авто категорически не стоит, но если все же выехали, то обязательно откройте окна, отстегните ремни безопасности, а еще лучше — откройте двери, так как в воде их открыть будет уже невозможно.

Сообщите родственникам или друзьям где примерно планируется рыбалка, во сколько планируете вернуться, где и во сколько планируется пересечение ледовой переправы. Не стесняйтесь спрашивать об этом отправляющихся на рыбалку.

Желательно на рыбалке иметь с собой метров 10 крепкого шнура, перед выходом на лед его нужно завязать вокруг пояса. Он не будет мешать передвижению, но поможет другим рыбакам вытащить тонущего из воды.

Спасжилет, свисток на шее в доступе, фонарик для световой сигнализации могут спасти жизнь.

На льду лучше находится в зоне видимости от других людей и обращать друг на друга внимание.

Чем ярче одежда или отдельные элементы одежды (шапка, шарф), тем проще вас заметить, если вдруг понадобится помощь.

Если вы стали свидетелем того, что человек провалился в воду, помните: у вас очень мало времени, чтобы его спасти. В ледяной воде в тяжелой одежде и обуви человек не продержится долго.

Немедленно набирайте 112, четко и коротко объясните ситуацию и место, направляясь в сторону тонущего.

Сообщите пострадавшему криком, что идете на помощь, это придаст ему силы, уверенность, надежду. Если вы один, не бойтесь кричать и звать на помощь окружающих.

Приближаться к тонущему, особенно последние метры, можно только ползком. Протяните ему веревку, буксировочный трос, шарф, ремень, толстую ветку. Только не руку! Нельзя приближаться к краю пролома. Если вы не один, страхуя за ноги возможно подползти к пострадавшему на расстояние вытянутой руки.

Если вы оказались в полынье, не поддавайтесь панике, дышите как можно глубже и медленнее. Делайте ногами непрерывные движения так, словно вы крутите педали велосипеда.

Не пытайтесь сразу выбраться — вокруг полыньи лед очень хрупкий, он не выдержит тяжести вашего тела. Если это возможно, то продвигайтесь в сторону ближайшего берега, кроша на своем пути ледяную кромку руками. Как только лед перестанет ломаться под вашими ударами, положите руки на лед, протянув их как можно дальше, и изо всех сил толкайтесь ногами, стараясь придать туловищу горизонтальное положение.

После извлечения пострадавшего из ледяной воды, его необходимо немедленно отогреть. Снять мокрую верхнюю одежду, посадить в автомобиль или теплое помещение, напоить теплыми (не горячими) напитками и передать медикам.

Ранее мы рассказывали о бойце ОМОНа, который вытащил нижегородца из полыньи, рискуя жизнью.