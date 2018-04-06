Под Ярославлем завполиклиникой оштрафовали за смерть маленького мальчика

Следствие и суд установили, что в январе 2017 года в приемное отделение Угличской центральной районной больницы был доставлен 10-летний мальчик с жалобами на тошноту, боли в руках и ногах, головную боль. Дежурный хирург исключил у пациента заболевания хирургического профиля и пригласил для осмотра 51-летнюю заведующую, которая работала по совместительству врачом — педиатром приемного отделения.

"Женщина при осмотре неправильно оценила состояние больного как удовлетворительное, проигнорировав анамнестические данные и жалобы на ухудшение состояния, повышение температуры до 40 градусов, многократную рвоту, выраженную слабость, абдоминальную боль, боль в конечностях, свидетельствующие о тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенка нужно было срочно госпитализировать, обследовать и назначить антибактериальную терапию. Врач поставила неверный диагноз, констатирует следствие.

"Непосредственно после осмотра мальчик был отпущен домой, где находился еще несколько дней, до тех пор, пока вновь по вызову родителей в тяжелом состоянии не был транспортирован сотрудниками скорой медицинской помощи в Угличскую ЦРБ, где в этот же день скончался в отделении реанимации", — информирует СК. Причиной смерти стали осложнения заболевания.

Заведующей было предъявлено обвинение по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"), максимальная санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Суд признал женщину виновной, добавили в СК.

"По результатам судебного разбирательства подсудимой назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 60 тысяч рублей", — говорится в сообщении.