Молдавский телеканал оштрафовали за показ Послания Путина

Молдавский телеканал Prime оштрафован на 70 тысяч леев (4,2 тысячи долларов) за трансляцию Послания Президента России Федеральному Собранию, которую власти оценили как нарушение закона о борьбе с «иностранной пропагандой», сказала пресс-служба координационного совета по телерадиовещанию Молдавии

«Телеканал Prime грубо нарушил кодекс телевидения и радио… трансляцией ежегодного Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина, в рамках которого превалировали сообщения о превосходстве России над другими странами, разработке нового стратегического небалллистичесного оружия… и о праве России в качестве ответа на внешнюю агрессию использовать ядерное оружие», — приводит РИА «Новости» сообщение молдавского вещательного органа.

Проверка состоялась на основе обращения общественной организации WatchDog.md. Члены КСТР сошлись во мнении, что для «обеспечения информационной безопасности страны» Prime должен был отказаться от ретрансляции. Телеканал Prime оштрафован на максимально возможную по местному законодательству сумму.