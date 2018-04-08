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2,2 тыс. безработных насчитывается в Ижевске
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2,2 тыс. безработных насчитывается в Ижевске 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. На начало апреля в Ижевске официально насчитывалось 2 238 безработных. Об этом сообщает городской центр занятости населения. По данным организации, женщин и мужчин среди тех, кто находится без постоянного источника заработка, поровну.
Уровень регистрируемой безработицы на 1 апреля составил 0,63% от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.
На рынке труда сохраняется несоответствие спроса и предложения рабочей силы. В составе зарегистрированных безработных граждан преобладают специалисты и служащие, а устойчивый спрос остается на рабочие профессии: помощник воспитателя, продавец продовольственных товаров, повар, электрогазосварщик, арматурщик, водитель автомобиля.
Наиболее востребованные специальности ИТР и служащих: воспитатель детского сада (яслей-сада), медицинская сестра, менеджер, бухгалтер, инженер-конструктор.
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