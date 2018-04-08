2,2 тыс. безработных насчитывается в Ижевске

Ижевск. Удмуртия . На начало апреля в Ижевске официально насчитывалось 2 238 безработных. Об этом сообщает городской центр занятости населения. По данным организации, женщин и мужчин среди тех, кто находится без постоянного источника заработка, поровну.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 апреля составил 0,63% от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.

На рынке труда сохраняется несоответствие спроса и предложения рабочей силы. В составе зарегистрированных безработных граждан преобладают специалисты и служащие, а устойчивый спрос остается на рабочие профессии: помощник воспитателя, продавец продовольственных товаров, повар, электрогазосварщик, арматурщик, водитель автомобиля.

Наиболее востребованные специальности ИТР и служащих: воспитатель детского сада (яслей-сада), медицинская сестра, менеджер, бухгалтер, инженер-конструктор.