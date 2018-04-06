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За три месяца 2018 года Северо-Западная оперативная таможня уничтожила 417 тонн санкционной продукции
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За три месяца 2018 года Северо-Западная оперативная таможня уничтожила 417 тонн санкционной продукции 

Псковская губерния 38 минут назад
Фото: dp.ru
В первом квартале 2018 года сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни и таможен региона было проведено 457 проверочных мероприятий, по итогам которых выявлено 46 фактов нарушения законодательства РФ: эти мероприятия проводились в рамках реализации указа президента «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, за этот период в регионе деятельности Северо-Западной оперативной таможней осуществлена проверка в 43 местах хранения и реализации санкционных товаров: на территории точек оптовой и розничной торговли, крупных оптово-распределительных комплексах и прочих объектах внутреннего рынка. Зачастую такая продукция хранится в ненадлежащих условиях. В ходе таких проверок было также установлено, что на некоторых складских комплексах осуществляется незаконная перемаркировка товаров. В результате проверок обнаружено, изъято из оборота и уничтожено более 417 тонн запрещенных к ввозу товаров. Основная их часть поступает на Северо-Запад России из Белоруссии и Финляндии. Как правило, номенклатура таких товаров из года в год не меняется. Среди плодоовощной продукции строчку лидеров занимают яблоки, груши, томаты, пекинская капуста, перец, выращенные в Польше, Украине, Турции и других странах. В ассортименте продукции животного происхождения львиную долю составляют сыры, молочная продукция (йогурты), колбасные и мясные изделия, страной происхождения которых являются страны Евросоюза: Дания, Финляндия, Германия и другие. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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