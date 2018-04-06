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Саратовская область будет серьезно фестивалить
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Саратовская область будет серьезно фестивалить 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
В Саратовской области запланировано в течение года 28 значимых туристических мероприятий.
Сегодня, 6 апреля, в пресс-центре «Комсомольская правда в Саратове» спикеры рассказали о том, какие события пользуются популярностью у жителей региона.
Председатель комитета по туризму регионального правительства Виктория Бородянская сообщила, что с 12 апреля в Саратове и области пройдут плановые мероприятия.
— Так, 12 апреля около стелы в Энгельсе на месте приземления Юрия Гагарина состоится мероприятие, на которое стоит посмотреть. Такого рода событий, посвященных Дню космонавтики, еще не было. Если у кого-то нет машины или ему неудобно туда добираться, можно будет приобрести экскурсии у туроператоров, — рассказала Бородянская.
В этом году жителей региона ждут уже ставшие традиционными Фестиваль клубники в Балакове, Фестиваль тюльпанов в Новоузенске, Фестиваль Аткарской розы, Праздник меда и, конечно, Собиновский фестиваль. Новое событие в 2018 году будет посвящено 100-летнему дубу. Дата его проведения пока не уточняется.
Кстати, расписание самых значимых культурных событий в регионе можно посмотреть, вбив в любой поисковик «Календарь событий в Саратовской области». Также вся информация будет размещаться в профильных группах в социальных сетях.
Фото: Михаил Егоров
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