Саратовская область будет серьезно фестивалить

Саратовской области запланировано в течение года 28 значимых туристических мероприятий.

Сегодня, 6 апреля, в пресс-центре « Комсомольская правда Саратове » спикеры рассказали о том, какие события пользуются популярностью у жителей региона.

Председатель комитета по туризму регионального правительства Виктория Бородянская сообщила, что с 12 апреля в Саратове и области пройдут плановые мероприятия.

— Так, 12 апреля около стелы в Энгельсе на месте приземления Юрия Гагарина состоится мероприятие, на которое стоит посмотреть. Такого рода событий, посвященных Дню космонавтики, еще не было. Если у кого-то нет машины или ему неудобно туда добираться, можно будет приобрести экскурсии у туроператоров, — рассказала Бородянская.

В этом году жителей региона ждут уже ставшие традиционными Фестиваль клубники в Балакове, Фестиваль тюльпанов в Новоузенске , Фестиваль Аткарской розы, Праздник меда и, конечно, Собиновский фестиваль. Новое событие в 2018 году будет посвящено 100-летнему дубу. Дата его проведения пока не уточняется.

Кстати, расписание самых значимых культурных событий в регионе можно посмотреть, вбив в любой поисковик «Календарь событий в Саратовской области». Также вся информация будет размещаться в профильных группах в социальных сетях.