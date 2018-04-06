У двух секси нижегородок появился шанс попасть на обложку Maxim

Сейчас жюри конкурса журнала Maxim просматривают в соцсетях сотни профилей обнаженных красоток. Заявки на участие принимаются до 16 апреля. Нужно выложить в Instagram или ВКонтакте свою фотографию (можно несколько) с хэштегом #missmaxim2018russia. Хэштег можно ставить к уже ранее выложенным фотографиям. Профиль участницы должен быть открытым.

Девушки у которых жюри обнаружит потенциал попадают в голосование на сайте журнала. Оно проходит в формате «Кто горячее?!».

— Алгоритм формирует из участниц случайные пары — читателям остается лишь выбрать ту девушку, что нравится больше. Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа битв, в которых она участвовала. Таким образом у девушек, вступивших в борьбу позже, такие же шансы на попадание в сотню, как и у тех, кто начал раньше. Чем выше процент, тем выше позиция девушки в общем рейтинге, — объяснили в журнале.

Сейчас во второй этап прошли 40 девушек, две из Нижнего Новгорода. Но рассчитывают на это еще несколько наших землячек, их соблазнительные фото здесь.

22-летняя Юлия Ермакова.

На момент публикации ее рейтинг 67%.

Вторая претендентка — 19-летняя Арина Галкина.

Она набрала пока 45% побед.

Максимальное количество голосов на данный момент набрала 27-летняя москвичка Алиса Скворцова.

Она выиграла 80% битв.