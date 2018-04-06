PHD Russia: последние новости из мира IT-технологий

Фото: netfusiontechnology.com PHD Russia представляет новый дайджест интересных событий из мира IT-технологий.

Для многих это будет неприятным сюрпризом, но 13 апреля самый популярный сервис для сокращения ссылок goo. gl, который появился в далеком 2009-м году, прекратит свое существование.

Уже существующие ссылки будут работать в течение одного года, а до 30 марта можно будет отслеживать статистику по ним. Google резонно переносит все свое внимание на развитие и поддержку новых динамических ссылок, с помощью которым можно будет открывать содержимое в любом приложении и браузере.

Подробности в официальном блоге.

Мария Азаренко, директор по инновациям PHD:

Для тех, кто не готов моментально отвыкнуть от привычного инструмента, существует масса альтернатив. Из зарубежных есть сервисы Ow. ly, To. click и Bitly, которые так же предоставляют подробную статистику по ссылкам. В России же есть Vk.com/cc — менее популярная платформа, возможно потому что требует регистрации и выдает довольно бедную статистику.

AI теперь fashion

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Робот София, созданная в Гонконге фирмой Hanson Robotics всего 2 года назад, покоряет мир моды. Сразу в 3-х глянцевых изданиях мира — Stylist ( Великобритания ), Elle Бразилия ) и Cosmopolitan Индия ) — вышли обложки и интервью с этим человекоподобным роботом. До этого София уже успела стать гражданской Саудовской Аравии , заявить в интервью BBC о своем желании поработить человечество и сделать селфи с многими голливудскими знаменитостями. «Мир дикого запада», эпизоды из «Черного зеркала» и «Бегущий по лезвию» уже не кажутся фантастическим будущим.

Это действительно знаковый момент. IT-индустрия стала модной пару лет назад: технические директора инновационных компаний становятся амбассадорами fashion-брендов, программисты — новыми звездами моды, представляющими новые коллекции и ароматы. AI, так же бывший все пару лет назад совершенным андеграундом для обывателя, прорывается к нам через мир fashion и становится трендом. Дроны на подиуме Dolce&Gabbana, смарт-кольца как ювелирный тренд, чипы-татуировки и вот — София в «глянце». Мода абсорбирует it-действительность, делая ее если еще не слишком понятной и доступной, то точно притягательной.

Исследования

Диджитал агентства превратятся из баинговых в консалтинговые

Интернет ресурс Campaign приводит результаты исследования, в котором участвовало 100 агентств и такое же число клиентов. Приводим самое интересное из этого исследования:

В данный момент 43% диджитальных медийных агентств видят свою основную роль в качестве закупщика рекламы на ресурсах Google и Facebook;

38% агентств считают, что их основным бизнесом в ближайшие 5 лет станет операционный консалтинг, 37% думают, что это будет разработка креативной части, еще 37% — что они займутся сегментацией аудитории;

24% рекламодателей считают, что креативность и инновационность — две главных характеристики медиа-агентств, которые будут востребованы рекламодателями;

С другой стороны, бизнес ждет, что медийщики будут стратегическими консультантами по актуальным изменениям в индустрии (21%), при этом оставаясь эффективными байерами (8%).

Димитрис Ваяс, генеральный директор PHD:

Из этой любопытной аналитики становится очевидны два факта. Во-первых, агентства и клиенты пока не до конца понимают свое грядущее партнерство: будет ли оно консалтинговым или баинговым, стоит ли медиа-агентствам двигаться в сторону креатива или же сосредоточить свои усилия на аналитике данных и аудиторных закупках.

Во-вторых, многие агентства и клиентов уже сейчас волнует вопрос о том, как трансформируется система вознаграждений: будет ли это прежняя система компенсаций и вознаграждений агентств или почасовая модель оплаты. Мне видится, что в переходном периоде это будет какой-то гибридный вариант, индивидуальный подход и уникальные условия на разные типы работ.