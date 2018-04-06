5 полезных временно бесплатных приложений без встроенных покупок

5 полезных временно бесплатных приложений без встроенных покупокПоследняя подборка временно бесплатных приложений на этой неделе. В нее попали программы и игры, которые не только обесценились, но и не содержат встроенных покупок.

С их помощью вы сможете сфокусироваться на работе, проконтролировать количество жидкости, которое поступает в ваш организм, сформировать бюджет и даже скушать пару-тройку вкусных кур.

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Обязательно дочитайте статью до конца, чтобы получить еще 3 полезных платных приложения бесплатно.

Fox Eats Chicks — лиса против куриц

Платформер. Его главный герой хитрый лис, который без ума от курочек.

Но хитрый не значит умный. Когда начали пропадать самые аппетитные пернатые, их сородичи быстро поняли, кто виноват, и устроили охоту.

Игра выполнена в классической пиксельной графике — ностальгический триггер для поклонника западной поп-культуры 80-х и 90-х.

Fox Eats Chicks наполнена стелс-головоломками. В игре море моментов, когда вам нужно пробраться мимо куриц-охранников, которые стерегут свою территорию или не попасть в зубы к местному дворовому псу. Это весело.

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Focus — фокусировка на работе

Интересное мобильное приложение, которое поможет сфокусироваться на первоочередных задачах. По сути, список задач с четким разделением по проектам и целям.

Некоторые игнорируют такие программы, но я активно пользуюсь. Так как в большинстве случаев выполнение моей работы никто не контролирует, в поиске идей есть шанс просто зависнуть на YouTube или еще чем-то. Focus и компания вытянут.

В отзывах приложение ругают за вылеты, но на моем iPhone 7 работает отлично. Мне нравится его минималистичный интерфейс и принцип работы. Рекомендую попробовать, пока бесплатно.

Главный минус — нет версии для Mac.

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Lifekees — менеджер для паролей

Менеджер для паролей, который вышел в 2015. С тех пор негативных отзывов о его работе не было, поэтому надежный.

Вместе с паролями приложение сохраняет имена пользователей, номера учетных записей, данные кредитных карт и другую информацию — все прячется под общий код доступа.

Lifekees поддерживает современное 256-битное шифрование и умеет создавать надежные пароли для важных сервисов.

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Hydrate — контроль жидкости в организме

Приложение, которое поможет контролировать, сколько жидкости вы пьете. На английском, но интерфейс удобный.

Есть мнение, что такой софт не нужен, но я не согласен. Неоднократно попадал в ситуацию, когда во время напряженной работы кроме кружки кофе в меня ничего не попадало за целый день. Это неправильно.

С Hydrate вы спланируете количество жидкости, которое нужно выпивать каждый день и увидите статистику за неделю.

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Total Calculator + — формирование бюджета

Нет, это не калькулятор. Да, с помощью этого приложения получится произвести расчеты.

Это простой перечень полей с суммами и наименованиями. Он поможет зафиксировать совместные расходы в поездке, чтобы потом разобраться, кто кому и сколько должен. С помощью него же можно спланировать бюджет любого мероприятия.

Total Calculator + необычный, но удобный. Если у вас есть тематические задачи, забирайте.

Скачать в App Store (149 руб. > бесплатно)

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