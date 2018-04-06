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Ломоносовский район станет выращивать по миллиону гусей ежегодно
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Ломоносовский район станет выращивать по миллиону гусей ежегодно 

Ivyborg.ru 2 часа назад
В Ломоносовском районе Ленинградской области будут выращивать 1 млн гусей в год. Такую информацию предоставили в пресс-службе правительства региона.
На выездном совещании в Гатчине, посвящённом подведению итогов работы АПК региона в 2017 году, подписан протокол о намерениях по реализации инвестиционного проекта строительства производственного комплекса по выращиванию и переработке гусей мясной и печеночной породы.
Согласно подписанному документу, зарубежный инвестор планирует осуществить софинансирование проекта в рамках венгерской программы экспортного финансирования в размере не менее 85% суммы договора генподрядного контракта (90 млн евро). Также генподрядчик выполнит работы по строительству и вводу в эксплуатацию животноводческого комплекса по откорму гусей и переработке мяса и печени птицы. В рамках реализации проекта предполагается создание на территории Ленобласти не менее 300 рабочих мест.
Сегодня также стало известно, что в Лужском районе создадут новое предприятие по выращиванию яблок.
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