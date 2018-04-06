Заявление о включении в реестр дольщиков в Подмосковье можно подать в МФЦ

Подмосковные многофункциональные центры (МФЦ) предоставили техническую возможность для подачи заявления на включение в реестр граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области

«Подать заявление через региональный портал госуслуг (РПГУ) в Главгосстройнадзор Московской области можно в любом многофункциональном центре (МФЦ) Московской области, где заявителю будет предоставлена техническая возможность доступа в интернет для подачи заявления на оказание госуслуги «Отнесение граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены, к числу пострадавших и включение их в реестр пострадавших граждан», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев

С 20 марта 2018 года на основании Административного регламента по предоставлению госуслуги «Отнесение граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены, к числу пострадавших и включение их в реестр пострадавших граждан» прием заявлений осуществляется только в электронном виде через региональный портал госуслуг Московской области (РПГУ) https://uslugi.mosreg.ru.

«При условии отсутствия у заявителя технической возможности подать заявление в электронном виде через портал можно обратиться в ближайший многофункциональный центр, где ему бесплатно предоставят доступ к порталу для получения государственной услуги в электронной форме. Сотрудники МФЦ окажут содействие при заполнении формы заявления и загрузки необходимых документов», — добавил Тагиев.