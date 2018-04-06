Ещё
Заявление о включении в реестр дольщиков в Подмосковье можно подать в МФЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заявление о включении в реестр дольщиков в Подмосковье можно подать в МФЦ 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Подмосковные многофункциональные центры (МФЦ) предоставили техническую возможность для подачи заявления на включение в реестр граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
«Подать заявление через региональный портал госуслуг (РПГУ) в Главгосстройнадзор Московской области можно в любом многофункциональном центре (МФЦ) Московской области, где заявителю будет предоставлена техническая возможность доступа в интернет для подачи заявления на оказание госуслуги «Отнесение граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены, к числу пострадавших и включение их в реестр пострадавших граждан», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.
С 20 марта 2018 года на основании Административного регламента по предоставлению госуслуги «Отнесение граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены, к числу пострадавших и включение их в реестр пострадавших граждан» прием заявлений осуществляется только в электронном виде через региональный портал госуслуг Московской области (РПГУ) https://uslugi.mosreg.ru.
«При условии отсутствия у заявителя технической возможности подать заявление в электронном виде через портал можно обратиться в ближайший многофункциональный центр, где ему бесплатно предоставят доступ к порталу для получения государственной услуги в электронной форме. Сотрудники МФЦ окажут содействие при заполнении формы заявления и загрузки необходимых документов», — добавил Тагиев.
РИАМО: последние новости
Снаряд времен ВОВ обнаружили на улице Демьяна Бедного в Москве Суд обязал McDonald's декларировать продукцию, реализуемую в «МакАвто» и «МакЭкспресс» Свыше 3 тыс семей заселятся в ЖК «Раменский» до конца 2019 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов97
На Украине угрожают взорвать Крымский мост419
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах44
Малышева оправдалась за скандал с собаками631
В РФ нашли секретную программу «Новичок»86
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение