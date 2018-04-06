ВТБ заинтересовался участием в реализации инвестиционных проектов в Дагестане

Банк ВТБ заявил о готовности участвовать в реализации инвестпроектов на территории Дагестана . В регионе готовы предоставить банку все необходимые формы поддержки.

«Мы готовы участвовать в развитии республики, в том числе и в рамках реализации инвестпроектов. Однако хотелось бы, чтобы при этом использовались такие инструменты, как госгарантии, которые среди прочих помогут минимизировать возможные риски в кредитовании тех или иных предприятий. Мы видим перспективу сотрудничества в сфере малого бизнеса», — заявил руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в СКФО Александр Дыренко на встрече с председателем правительства Дагестана Артемом Здуновым. Его слова приводятся на сайте республиканского правительства.

В свою очередь Здунов отметил, что малый бизнес является наиболее развитым сектором экономики региона и при умелом применении программ поддержки со стороны Минэкономразвития и других организаций удастся добиться положительного результата.

«Есть такие формы поддержки, как субсидирование процентной ставки, предоставление поручительств гарантийного фонда, за счет которых вы сможете снизить свои риски. А формы инфраструктурной поддержки, размещение на промышленных площадках, налоговые льготы, которые республика может предоставить, позволят оптимизировать сам бизнес, ну, а вам — поверить в него», — подчернул дагестанский премьер.