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ВТБ заинтересовался участием в реализации инвестиционных проектов в Дагестане
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ВТБ заинтересовался участием в реализации инвестиционных проектов в Дагестане 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Банк ВТБ заявил о готовности участвовать в реализации инвестпроектов на территории Дагестана. В регионе готовы предоставить банку все необходимые формы поддержки.
«Мы готовы участвовать в развитии республики, в том числе и в рамках реализации инвестпроектов. Однако хотелось бы, чтобы при этом использовались такие инструменты, как госгарантии, которые среди прочих помогут минимизировать возможные риски в кредитовании тех или иных предприятий. Мы видим перспективу сотрудничества в сфере малого бизнеса», — заявил руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в СКФО Александр Дыренко на встрече с председателем правительства Дагестана Артемом Здуновым. Его слова приводятся на сайте республиканского правительства.
В свою очередь Здунов отметил, что малый бизнес является наиболее развитым сектором экономики региона и при умелом применении программ поддержки со стороны Минэкономразвития и других организаций удастся добиться положительного результата.
«Есть такие формы поддержки, как субсидирование процентной ставки, предоставление поручительств гарантийного фонда, за счет которых вы сможете снизить свои риски. А формы инфраструктурной поддержки, размещение на промышленных площадках, налоговые льготы, которые республика может предоставить, позволят оптимизировать сам бизнес, ну, а вам — поверить в него», — подчернул дагестанский премьер.
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