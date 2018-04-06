Префект ЮВАО наградил лучших народных дружинников округа

Благодарственные письма префекта ЮВАО за большой вклад в обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий в округе и в связи с 25-летием образования Московской городской народной дружины вручили в префектуре самым активным дружинникам.

На сегодняшний день у нас в округе 1,5 тысячи народных дружинников. Самые активные, как признается начальник штаба Народной дружины ЮВАО Владимир Хоблов, — в Кузьминках, ведь именно там, на лесопарковой территории проводятся не только районные, но и окружные мероприятия. Самая большая народная дружина — в районе Марьино. У некоторых дружинников имеются награды и от МЧС (медали и почетные грамоты). При этом семь из 13 начальников штабов (окружного и 12 районных) — это офицеры (военные в отставке и бывшие сотрудники органов внутренних дел ): они и на пенсии хотят быть полезными людям и округу, в котором живут. Кстати, многие вступили в ряды народных дружинников с самого момента образования дружины — 25 лет назад.

— Округ у нас замечательный, люди — тоже, поэтому особых сложностей в работе я не вижу, — признается Владимир Хоблов. — Единственное, подчас беспокоит, что большое количество различных мероприятий, где мы помогаем сотрудникам полиции обеспечивать порядок, приходится на летний период, а у многих же отпуска. Но в основном все относятся к этому с пониманием. У нас отличная команда!

Дружинники активно взаимодействуют с различными отделами и подразделениями Управления внутренних дел по ЮВАО, в том числе с отделением по делам несовершеннолетних, а также с Общественным советом при окружном УВД. Кроме того, они придумывают различные профилактические мероприятия, направленные на охрану общественного порядка. Так, народные дружинники ЮВАО совместно с окружным УВД в 2002 году стояли у истоков оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», которое теперь проводится повсеместно.

В прошлом году у народных дружинников ЮВАО было 54 тысячи выходов на дежурство по охране общественного порядка. И в этом году они активно патрулируют территорию своих районов и дежурят на массовых мероприятиях. В ближайшие выходные в связи с пасхальными мероприятиями они также будут оказывать содействие полиции округа в обеспечении общественной безопасности и правопорядка в храмах, на кладбищах и в местах посадки на бесплатные автобусы до городских мемориальных комплексов. За два дня на дежурство выйдут 600 народных дружинников (400 — в субботу, еще 200 — в воскресенье). Кроме того, они готовятся к работе на мероприятиях, посвященных празднованию Дня весны и труда и Дня Победы, а также обязательно будут помогать в обеспечении безопасности во время Чемпионата Мира по футболу.