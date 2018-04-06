«Студент года „Царицыно“: завершился первый этап образовательного конкурса

Десять ребят от отделения гостиничного и ресторанного бизнеса сражались за звание «Студень года „Царицыно“. Первый этап конкурса прошел в четверг, 5 апреля.

Своими впечатлениями с редактором газеты „Борисовские пруды“ поделилась участница состязания Мадина Хидирова:

— Первый этап был довольно необычный. Изначально, я считала, что от меня требуется чёткий ответ на поставленный вопрос. Но потом поняла, что нужна фантазия и логика, в принципе то, что важно для любого студента. Задания были совершенно разными: от истории Москвы до логических задач. Результаты нам скажут позже.

По словам Мадины, она решила претендовать на звание „Студент года „Царицыно“, потому что, это еще один шаг на пути к самосовершенствованию, и лишняя возможность принять активное участие в жизни любимого колледжа.

— Следующий этап — заочный, — добавляет Мадина, — от каждого участника ждут видеоролик „Студент Московского колледжа“, хронометражем минута и 15 секунд. Представить свои работы необходимо до 20 апреля.

Фото: Колледж „Царицыно“