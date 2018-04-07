Андрей Кропоткин предложил проложить трамвайные пути по Тополиной аллее

Председатель горсовета Андрей Кропоткин в очередной раз рассказал о самой главной идее по развитию Калининграда , которую он продолжит лоббировать уже при новом главе города. Он отметил, что рассчитывает в скором времени снова увидеть существующим трамвай, который будет следовать по Ленинскому проспекту в сторону Южного вокзала.

«Я надеюсь, что все-таки это будет. Правда, это против течения получается по этой стороне. Но там у нас есть Тополиная аллея. В будущем, если смотреть на развитие, то можно было бы проложить трамвайные пути там», — рассудил Кропоткин.

Калининградские «Вести» напоминают, что трамвай перестал ходить по Ленинскому проспекту на Южный вокзал после введения одностороннего движения на участке магистрали возле Дома искусств. Тогда городские власти заявили, что решат проблему, организовав специальные знаки, чтобы можно было пустить трамвай против автомобильного движения.