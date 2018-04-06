В Северной Осетии ликвидировали нелегальный спиртзавод 

Нелегальный спиртзавод демонтируют в Северной Осетии-Алании, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Росалкогольрегулирования.
Судебные приставы и сотрудники МВД ликвидируют завод по производству алкоголя ООО «Авиор» в селе Мичурино РСО-Алании. Всё оснащение предприятия находится под арестом. Служащие постепенно демонтируют оборудование и отправляют на утилизацию.
Нелегальное производство обнаружили представители Росалкогольрегулирования и ФСБ России в августе 2016 года. По их данным, мощность завода составляет более 12 тысяч дал (120 тысяч литров) в сутки. В распоряжении правонарушителей находились две брагоректификационные установки, более 80 ёмкостей различного объёма, дробилки и ёмкости для зерна, а также прочее оснащение, необходимое для изготовления алкогольной продукции.