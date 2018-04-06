Нечистый четверг: канализационные стоки продолжают заливать улицы Таганрога

Коммунальная катастрофа в Таганроге набирает обороты. Несмотря на усилия властей ликвидировать порывы на аварийном канализационном коллекторе, жители 32 переулка встретили «чистый четверг» по щиколотку в сточных водах. «Нас, жителей 23-го переулка, затопило фекалиями. Вода била из двух колодцев, затапливая улицу и дворы» — сообщили порталу «Блокноту» очевидцы.

В Таганроге в связи с коммунальной аварией введен режим ЧС. Аварийный канализационный коллектор продолжает портить жизнь таганрожцам, многочисленные провалы земли продолжаются. Многие из них стали интернет-мемами. Яма во дворе школы №5, провал на улице Шило с упавшим в него экскаватором, «портал» в земле на территории детского сада — проблемы множатся. Причина их — износ самотечного канализационного коллектора по адресу: ул. Кузнечная — С. Шило, Поляковское шоссе. Срок службы построенного ещё в 70-х годах объекта протяженностью 1,5 км вышел ещё в начале 2000-х. Ремонт коллектора обойдется бюджету в 180 млн рублей. Деньги на ремонт выделили из бюджета области, так распорядился Василий Голубев

Больше всего неудобств испытывают школьники. Провал в земле рядом со школой №5 не только мешает проезду автомобилей и проходу. В школе элементарно нет воды, вокруг ужасная грязь и вонь. Жители волнуются, наступают теплые дни, а значит и запах усилится в разы. «В школу воду сами таскаем, земля из под ног уходит, вонь страшная. Хоть бы к Новому году отремонтировали трубы эти… — жалуются местные жители. „Раньше мог спокойно подъехать к школе, забрать ребенка. А теперь окольными путями, через грязь, такая же ситуация и во дворах. Автобусы ездят по-другому, круги делают. Кошмар! — возмущены и автолюбители. Напомним, из-за ремонта перекрыли одну из главных транспортных артерий Таганрога. Улицу С. Шило на участке от улицы Ломоносова до улицы Транспортной полностью перекрыли до конца апреля. Однако жители Таганрога уверены, что закончить ремонт к 28 апреля рабочие не успеют.