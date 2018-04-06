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Telegram намеренно отказался от диалога с Роскомнадзором, заявили в Госдуме
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Telegram намеренно отказался от диалога с Роскомнадзором, заявили в Госдуме 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
«К судебной фазе конфликта Telegram с Роскомнадзором привела неправильная позиция руководства компании, которое фактически отказалось от диалога с Роскомнадзором», — сказал Левин.
Парламентарий напомнил, что право граждан на защиту личной информации защищено Конституцией, при этом существующее в России законодательство обязывает распространителей информации в Интернете предоставлять сведения о переписке конкретных граждан.
«Когда есть веские основания подозревать этих граждан в особо опасной антигосударственной деятельности, например в терроризме», — уточнил глава комитета.
По его словам, созданная законодательная база могла бы стать основой для поиска компромисса в конфликте Роскомнадзора и Telegram. «Очень жаль, что руководство Telegram такой путь отвергло», — добавил Левин.
Как отметил член фракции ЛДПР Андрей Андрейченко, судебное решение по делу Telegram может стать важным прецедентом. При этом парламентарий подчеркнул, что контроль спецслужб над перепиской граждан допустим только в отношении определённого круга лиц и с их согласия.
«Например, госслужащие допущенные к государственной тайне или занимающиеся госзакупками. Поступая на такие должности, человек должен подписывать согласие на то, что его переписка в мессенджерах может быть подвергнута контролю со стороны спецслужб. В этом случае это нормально», — считает Андрей Андрейченко.
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