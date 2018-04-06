В «Шереметьеве» полностью завершили строительство масштабных объектов к ЧМ‑2018

Комиссия проверила в московском аэропорту «Шереметьево» готовность объектов инфраструктуры в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу, все масштабные объекты уже достроены, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Представители государственных ведомств осмотрели готовность объектов инфраструктуры в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

«В ходе инспекционного визита представители государственных ведомств оценили готовность новых инфраструктурных объектов, ответственность за строительство которых была возложено правительством РФ на АО «Международный аэропорт „Шереметьево“ в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018. Реализация данных проектов велась за счет собственных средств АО „МАШ“. Полностью завершено строительство масштабных объектов», — говорится в сообщении.

В числе готовых объектов — Терминал В с пропускной способностью 20 миллионов пассажиров в год подготовлен к запуску. В данный момент в ежедневном режиме проходит тестирование производственного оборудования и технологических систем, схем обслуживания пассажиров и воздушных судов. Для тестирования систем привлечены эксперты авиакомпании и более 600 волонтеров.

Обслуживание первых пассажирских рейсов из нового терминала планируется в мае 2018 года. Новый терминал выполнен в эстетике русского конструктивизма, его главным акцентом станет система «живых» digital панелей, на которых будут транслироваться яркие визуальные образы и достижения России

«Завершены работы по благоустройству станций межтерминального перехода «Шереметьево 1» и «Шереметьево 2», запущен в техническую эксплуатацию межтерминальный переход с пассажирским и багажным тоннелями. Данный проект позволит объединить северный и южный аэровокзальные комплексы под одной «крышей» и обеспечить оперативную транспортировку пассажиров — 11,5 миллионов человек ежегодно и багажа — 5,9 миллиона единиц — добавляется в материале.

На 7 июня 2018 года назначена дата торжественного открытия Терминала В и межтерминального перехода. В мае 2018 года заработает новый топливо-заправочный комплекс мощностью 1,2 миллиона тонн в год. Третий ТЗК позволит поднять уровень конкуренции на рынке авиатоплива в аэропорту и обеспечит бесперебойное снабжение авиакомпаний высококачественным топливом.

Общий объем инвестиций АО «МАШ» в проекты развития к ЧМ по футболу 2018 составил 747 миллионов долларов, из них 264 миллионов — Терминал B, 243 миллионов — МТП.