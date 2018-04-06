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Давай мясо! Мэр Ярославля пообещал лучше кормить школьников
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Давай мясо! Мэр Ярославля пообещал лучше кормить школьников 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Владимир Слепцов возмутился: что за дрянь едят ярославские школьники? Кисель, сосиски, макароны — всё это нездоровая еда. А мэр у нас, как известно, за здоровый образ жизни. Поэтому он распорядился, чтобы и школьников кормили нормально.
— При прежней системе закупки невозможно было за ту цену, что стоят школьные обеды, нормально кормить детей. С новой системой оптовых закупок у нового поставщика появилась возможность повысить и качество, и количество еды, — рассказали в мэрии Ярославля.
В рацион школьников добавят больше мяса, овощей и молочки. В общем, всё самое полезное.
Пока неизвестно, повысят ли цену за школьные обеды или нет. В мэрии Ярославля пообещали уточнить этот вопрос в самое ближайшее время.
Напомним, недавно новое меню появилось во всех ярославских садиках. И мы его даже попробовали.
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