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Тотальные репрессии и урановые рудники. Милонов рассказал, как нужно бороться за нравственность
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Тотальные репрессии и урановые рудники. Милонов рассказал, как нужно бороться за нравственность 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Депутат Госдумы Виталий Милонов планирует направить министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву обращение о формировании в России, на время проведения чемпионата мира по футболу, экспериментального отряда при МВД России, который будет пресекать нарушения в области морали и нравственности.
В эфире НСН депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, с кем должны бороться новые отряды при МВД России, и какими методами.
«У нас в Петербурге проиграна борьба с борделями, проститутками и всей этой гадостью. Поэтому для того, чтобы не опозориться перед чемпионатом мира, необходимо предпринять экстренные меры, государственные естественно Необходимо зачистить Петербург от этого позора. На улицах не должно остаться с телефонами проституток. Мы должны выгнать всех профурсеток и, естественно тех, кто весь этот бизнес организовывает. Сделать так, чтобы им точно услуги проституток не будут нужны, отправить их на урановые родники. Это направление борьбы с проституцией, с предоставлением, так называемых эротических услуг, как они это сами называют, а на самом деле борьба с подонками, которая уже давно назрела и должна быть проведена в кратчайшие сроки. Нам нужны тотальные репрессии против порно-бизнеса», — рассказал депутат.
Опрос: В победу национальной сборной на ЧМ-2018 верят лишь 4% россиян Виталий Милонов пояснил, что данная инициатива может быть продлена и после окончания Чемпионата, в случае, если будут достигнуты высокие результаты. При этом сами подразделения могут быть переформированы и расширены.
«Безусловно, что такие подразделения должны быть сделаны во всех городах, и не только, где будет проходить ЧМ. Потому, что наличие объявлений о проститутках это позор, который нужно зачищать. Каждый бордель — это источник зла в нашем обществе. О каких семьях и моральных устоях мы можем говорить, когда на наших улицах ходят проститутки и сутенеры», — резюмировал депутат.
Напомним, что ранее Виталий Милонов заявлял о намерении разработать законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за публикацию в социальных сетях сообщений, заведомо содержащих ложную информацию.
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