В Омске представили концепцию оформления улиц ко Дню Победы

В мэрии разработали логотип праздника, а также рекомендации по использованию его в различной печатной и сувенирной продукции.

«Главным композиционным элементом концепции является логотип праздника, представляющий собой графическое изображение даты праздника с силуэтом скульптуры Солдата-Победителя, установленной в мемориальном комплексе Парка имени 30-летия Победы», — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Добавим, что логотип сопровождает фраза «Во имя живущих — Победа!» из произведения известного советского поэта Роберта Рождественского . Он в годы войны жил в Омске.

Детально ознакомиться с брендбуком можно здесь.