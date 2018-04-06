В Омске представили концепцию оформления улиц ко Дню Победы 

Мэр города Омска Оксана Фадина утвердила концепцию оформления городских улиц ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В мэрии разработали логотип праздника, а также рекомендации по использованию его в различной печатной и сувенирной продукции.
«Главным композиционным элементом концепции является логотип праздника, представляющий собой графическое изображение даты праздника с силуэтом скульптуры Солдата-Победителя, установленной в мемориальном комплексе Парка имени 30-летия Победы», — уточнили в пресс-службе городской администрации.
Добавим, что логотип сопровождает фраза «Во имя живущих — Победа!» из произведения известного советского поэта Роберта Рождественского. Он в годы войны жил в Омске.
Детально ознакомиться с брендбуком можно здесь.