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Роспотребнадзор проверил столичные кладбища перед Пасхой
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Роспотребнадзор проверил столичные кладбища перед Пасхой 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Управа района Северное Бутово
Управление Роспотребнадзора по Москве провело проверки столичных кладбищ перед Пасхой, нарушений санитарных норм и правил не выявлено. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Специалисты территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Москве в административных округах в период с 26 марта по 5 апреля 2018 г. приняли участие в проведении комплексных обследований территорий кладбищ Москвы, организованных префектурами в административных округах с целью оценки их готовности к массовому посещению в период празднования Пасхи», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в ходе комплексных обследований специалистами службы проверены вопросы санитарного состояния территории и благоустройства, подъездных путей, очистки от снега и мусора, оборудования мест временного размещения отходов, обеспеченности посетителей водой для хозяйственных нужд, песком для благоустройства, санитарного состояния общественных туалетов, проведению работ по дератизации, организации мест проката уборочного инвентаря.
Отмечается, что по состоянию на 6 апреля системы летнего водопровода не включены из-за минусовых ночных температур воздуха, поэтому на кладбищах установлены емкости с привозной водой из централизованных городских систем.
«В ходе обследований грубых нарушений санитарных норм и правил не выявлено. В целом, кладбища города подготовлены к массовому посещению населением», — резюмировали в ведомстве.
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