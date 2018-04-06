Пасха: верит ли в чудо современный человек?

8 апреля православные отмечают Светлое Христово Воскресение — Пасху, один из главных христианских праздников, символизирующий победу жизни над смертью — воскрешение Иисуса Христа

Впрочем, в современном мире, информационном и технологичном, человека очень сложно удивить и заставить поверить в чудо: например, превращение воды в вино или хождение по воде. Но это совсем не значит, что чудеса на Земле не случаются. Не верите? Тогда вспомните о разработках молодых ученых из Сколково, которые подарили миру кибер-руки и кибер-ноги, или методики тех, кто реабилитирует спортсменов после тяжелых травм. Так какие же изобретения человека помогают многим из нас поверить в невозможное? Выясним в программе «Такие странные» 8 апреля в 6:30 на телеканале «МИР»

А еще мы расскажем все о символе Пасхе — крашеном яйце. В древности считалось, что его нужно хранить весь год, ведь оно обладает волшебными свойствами. Следовали этому совету далеко не все, однако через некоторое время традиция обрела второе дыхание. Что этому способствовало? И как расписывают яйца художники? Узнаете. А еще увидите, как можно создать настоящий шедевр, не выходя из дома.

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