МФЦ помогут защитить права потребителей

Москва , 6 апреля — «Вести. Экономика». В Госдуму внесен законопроект, который обязует многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) принимать заявления от граждан, связанные с защитой прав потребителей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что норма о возможности подачи жалоб через МФЦ носит необязательный характер: в одних регионах подача возможна, а в других нет. «Данные изменения позволят обеспечить эффективную форму общественного контроля и дополнительную процедуру оперативного реагирования для защиты прав граждан, обеспечения качества и безопасности их жизни и здоровья», — отмечено в пояснительной записке.

Законопроект предлагает создать при МФЦ консультационные пункты по вопросам защиты прав потребителей. «В настоящее время Роспотребнадзором совместно с Банком России Минэкономразвития России ведется подготовка к запуску пилотного проекта по организации консультирования потребителей в МФЦ», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предполагает присутствие в МФЦ консультантов по вопросам защиты прав потребителей и внедрение системы автоматизированного поиска полезных для потребителя сведений.