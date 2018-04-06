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МФЦ помогут защитить права потребителей
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МФЦ помогут защитить права потребителей 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». В Госдуму внесен законопроект, который обязует многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) принимать заявления от граждан, связанные с защитой прав потребителей.
В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что норма о возможности подачи жалоб через МФЦ носит необязательный характер: в одних регионах подача возможна, а в других нет. «Данные изменения позволят обеспечить эффективную форму общественного контроля и дополнительную процедуру оперативного реагирования для защиты прав граждан, обеспечения качества и безопасности их жизни и здоровья», — отмечено в пояснительной записке.
Законопроект предлагает создать при МФЦ консультационные пункты по вопросам защиты прав потребителей. «В настоящее время Роспотребнадзором совместно с Банком России и Минэкономразвития России ведется подготовка к запуску пилотного проекта по организации консультирования потребителей в МФЦ», — говорится в пояснительной записке.
Законопроект предполагает присутствие в МФЦ консультантов по вопросам защиты прав потребителей и внедрение системы автоматизированного поиска полезных для потребителя сведений.
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