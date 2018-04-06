Пишем с красной строки. Омичи готовятся к «Тотальному диктанту»

4 апреля стартовала регистрация на «Тотальный диктант». В этом году он состоится 14 апреля в 14.00. Жители региона смогут его написать на 147 площадках.

Более 80 площадок будут работать в области, при этом большинство из них расположатся в сельских школах. Омские организаторы предполагают, что в акции примут участие 5 тыс. жителей областного центра и 1 тыс. человек в районах.

Зарегистрироваться на диктант и выбрать площадку можно на сайте totaldict.ru. Этот вариант для тех, кто собирается писать на открытой площадке.

С пиццей и птицами

«Если собираетесь принять участие на закрытой площадке, регистрироваться не нужно, с вами будет работать ваш координатор. На сайте ранжированный список, наиболее вместительные находятся в начале. Как только площадка заполняется, её перемещают вниз. На сайте даны не только координаты, но и указан диктатор», — объясняет координатор проекта «Тотальный диктант» в Омске Татьяна Рогожникова.

В этом году, как и в предыдущие, диктовать будут не только преподаватели и учителя, но и представители власти, журналисты, ведущие, спортивные комментаторы, актёры театров.

Писать диктант можно не только в университетской аудитории, школьном классе или библиотеке. Диктовать будут в пиццерии, Птичьей гавани, в «Доме культуры Мега» и историческом парке « Россия — моя история», музее «Искусство Омска». Свои закрытые площадки будут на предприятиях — в этом году много корпоративных. Также диктант пройдёт в исправительной колонии №3, колонии-поселении №13 и СИЗО-1.

Кроме того, для иностранцев будут работать три закрытые площадки в вузах — классическом и педагогическом университете и в автобронетанковом институте.

«Это так называемый Trud — тест для иностранцев, изучающих русский язык. Мы уже второй год пишем его. На самом деле это не совсем тот диктант, какой пишут все. Это тестовые задания и в качестве диктанта небольшой кусочек из текста. Предполагается, что нынче это будет текст из прошлого диктант или из демоверсии этого года», — объясняет Рогожникова.

Автор текста «Тотального диктанта этого года — писатель Гузель Яхина . Она подготовила три фрагмента — для Дальнего Востока, Сибири и Урала и европейской части страны.

»Они были написаны летом прошлого года. Называются «Утро», «День» и «Вечер» и рассказывают, соответственно, об утре, дне и вечере одного человека — поволжского немца, которого зовут Якоб Иванович Бах. Это герой моего нового романа «Дети мои», который выходит совсем скоро — в мае», — рассказывает Яхина.

Автор даёт участникам диктанта подсказку: в двух из трёх текстов будет использован знак препинания «точка с запятой», поэтому стоит повторить его использование.

Возвращение точки с запятой

«Когда мы прорабатывали тексты с экспертным советом, сокращали и адаптировали, встал вопрос, бить ли длинное предложение на несколько, чтобы упростить задачу тем, кто будет писать, или оставить это большое предложение целиком, разбив части точкой с запятой. Один из членов совета предложил оставить этот знак, потому что он уходит из оборота, его нужно продвигать и возвращать», — поясняет Гузель.

Тем, кто относится к подготовке к «Тотальному диктанту» со всей серьёзностью, специалисты советуют обратиться к сводам правил на странице «Грамота.ру» или на портале Oshibok-net. Там есть краткие своды правил с самым важным и нужным, которые специально укорочены, например, для журналистов. Помимо этого, в Сети есть множество ресурсов, которые позволят актуализировать знания русского языка.

«Текст носит описательный характер, мы видим какие-то картины. Автор подсказал, что будет три фрагмента из жизни одного персонажа, поэтому, наверное, будет повествование — что он делал, чем занимался. Надо повторить синтаксические конструкции с однородными членами. Автор тяготит к кратким формам — кратким прилагательным и причастиям, значит надо вспомнить, как пишутся их суффиксы, — советует руководитель проекта «Современный русский» Тамара Скок. — Следует обратить внимание на такое свойство пишущих, которые каждый вдох и выдох диктатора воспринимают как намёк на постановку какого-либо знака. Чтение диктанта — довольно сложная работа. И если человек сделал паузу и держит её, не значит, что там должен быть знак. Лучше соотнести это с собственными знаниями и подумать, может это просто физиологическая пауза».