Ещё
В КЧР отремонтируют два моста на автотрассе, ведущей на курорт Домбай
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В КЧР отремонтируют два моста на автотрассе, ведущей на курорт Домбай 

ТАСС 2 часа назад
ЧЕРКЕССК, 6 апреля. /ТАСС/. Ремонт двух мостов через реку Теберда и Муруджа проведут в этом году в Карачаево-Черкесии (КЧР) на автодороге, ведущей к курорту Домбай, сообщил в пятницу ТАСС специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Божков.
"На 2018 год в КЧР запланирован ремонт двух мостов на трассе А-155 Черкесск — Домбай через реки Муруджа и Теберда", — сказал Божков.
В филиале управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» в Черкесске уточнили ТАСС, что последний раз ремонт этих мостовых сооружений проводился в 2003 и 2010 годах.
"Мост через реку Теберда 1985 года постройки протяженностью 79 метров в городе Теберда последний раз ремонтировался в 2010 году. В рамках ремонтных работ в этом году обновим дорожное покрытие, будут заменены перила и ограждения моста. Что касается небольшого моста через реку Муруджа, возведенного в 1957 году, то здесь планируется капитальный ремонт, он обновится полностью", — рассказал представитель филиала Муаяд Хутов, отметив, что ремонтные работы завершат в текущем году.
Ранее сообщалось, что в 2018 году в КЧР начнется также реконструкция моста через Большой Ставропольский канал на автодороге Лермонтов — Черкесск.
ТАСС: последние новости
Москалькова назвала следователей МВД "главной скрепой государственности" Прокуратура проверяет информацию о загрязнении на очистных сооружениях уральского Кыштыма Депутаты от Кузбасса просят Цивилева поддержать выдвижение Тулеева спикером регпарламента
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов100
На Украине угрожают взорвать Крымский мост427
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах44
Малышева оправдалась за скандал с собаками631
В РФ нашли секретную программу «Новичок»88
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение