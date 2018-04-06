В КЧР отремонтируют два моста на автотрассе, ведущей на курорт Домбай

ЧЕРКЕССК , 6 апреля. / ТАСС /. Ремонт двух мостов через реку Теберда и Муруджа проведут в этом году в Карачаево-Черкесии (КЧР) на автодороге, ведущей к курорту Домбай, сообщил в пятницу ТАСС специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Божков.

"На 2018 год в КЧР запланирован ремонт двух мостов на трассе А-155 Черкесск — Домбай через реки Муруджа и Теберда ", — сказал Божков.

В филиале управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» в Черкесске уточнили ТАСС, что последний раз ремонт этих мостовых сооружений проводился в 2003 и 2010 годах.

"Мост через реку Теберда 1985 года постройки протяженностью 79 метров в городе Теберда последний раз ремонтировался в 2010 году. В рамках ремонтных работ в этом году обновим дорожное покрытие, будут заменены перила и ограждения моста. Что касается небольшого моста через реку Муруджа, возведенного в 1957 году, то здесь планируется капитальный ремонт, он обновится полностью", — рассказал представитель филиала Муаяд Хутов, отметив, что ремонтные работы завершат в текущем году.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в КЧР начнется также реконструкция моста через Большой Ставропольский канал на автодороге Лермонтов — Черкесск.