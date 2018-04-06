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В Екатеринбург приедут следователи из центрального СК
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В Екатеринбург приедут следователи из центрального СК 

РИА «ФедералПресс» 20 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
О готовящемся визите столичных следователей «ФедералПресс» сообщил источник в силовых структурах. Речь идет о сотрдуниках Главного управления криминалистики центрального аппарата СКР. Поводом для визита стало начало работы отдела криминалистического сопровождения следствия на базе Главного управления криминалистики, так называемого криминалистического центра. Стало известно, что центр создается для оказания содействия в работе местной службы криминалистов областных следственных управлений по всему Уральскому федеральному округу.
Источник в правоохранительных органах также уточнил, что штат сотрудников вновь создаваемого криминалистического центра сформирован не за счет ставок, уже имеющихся в следственном управлении по Свердловской области или в других субъектах РФ по округу, а состоит из сотрудников центрального аппарата СК. Они переводятся в криминалистический центр, целью работы которого является, прежде всего, повышение эффективности и укрепление криминалистического сопровождения расследования наиболее сложных особо тяжких преступлений.
Напомним, существование центра позволит внедрять новые образцы кримтехники, новую методику расследования. Также предполагается ведение кримучетов для сверки по ранее совершённым преступлениям. Первоначально о создании такого пилотного проекта заявлялось летом 2017 года, при этом инициатива его создания исходила непосредственно от руководства центрального аппарата СКР.
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