Самарский филиал «Ростелекома» к весеннему паводку готов

План действий разработан с учетом детального анализа паводковой ситуации прошлого года и прогнозов региональных подразделений Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий . Объекты филиала зарегистрированы в местных паводковых комиссиях и органах МЧС России как наиболее значимые в процессе управления силами и средствами при ликвидации стихийных бедствий.

К началу паводкового периода создан запас линейно-кабельных материалов, оборудования и горюче-смазочных материалов для резервных источников электроснабжения объектов связи. Во всех подразделениях филиала определен порядок пополнения запасов дизельного топлива для дизельных генераторов, проведена проверка средств аварийного энергообеспечения, а в местах возможного затопления — тщательное обследование состояния линий связи и вводных колодцев кабельной канализации компании.

С дорожными ремонтно-строительными организациями согласован порядок и сроки взрыва льда в районе автомобильных мостов, предусмотрена очистка водоотводных каналов под дорогами в зоне расположения линий связи Самарского филиала.

Проведена проверка сигналов оповещения филиала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, отработаны действия комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности по предупреждению и ликвидации последствий, вызванных весенним паводком в заданных параметрах условного подтопения.