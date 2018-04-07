В Омской области закрыли все ледовые переправы

МОСКВА , 7 апреля. / ТАСС /. Все девять ледовых переправ в Омской области закрыли из-за установившейся теплой погоды. В субботу комиссия в составе сотрудников Госинспекции по маломерным судам, ГИБДД и ДРСУ закрыла оставшиеся пять ледовых переправ. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе областного главка МЧС России.

"Лед на переправах стал хрупким, кое-где выступила вода, поэтому сегодня комиссией было принято решение закрыть еще пять перепав, переезд и переход по которым в данный момент запрещен. На закрытых переправах установлены запрещающие знаки и искусственные заграждения", — сказали в пресс-службе.

Речь идет о Белоярской, Бородинской и Изюкской ледовых переправах в Тевризском муниципальном районе, а также о Никольской и Аксеновской ледовых дорогах в Усть-Ишимском районе. Ранее закрыли переправу в Черлакском районе, а также Знаменская, Усть-Шишовская и Большереченская ледовые переправы.

На этих переправах грузоподъемностью от 3 до 25 тонн организовали двухстороннее движение, обустроили пешеходные дорожки, а перед съездами на лед установили шлагбаумы и дорожные знаки. Каждый ледовый мост оборудовали пунктом обогрева и средствами спасения.