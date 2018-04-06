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Спасатели закрыли три омские ледовые переправы
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Спасатели закрыли три омские ледовые переправы 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В связи с повышением температур передвижение по трём ледовым дорогам в Омской области стала небезопасным. Инспекторы приняли решение о закрытии этих переправ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
В Омской области закрыли Знаменскую, Усть-Шишовскую и Большереченскую ледовые переправы. Передвижение по ним стало опасным для жизни.
«Комиссия выявила, что на ледовых дорогах произошло изменение структуры льда, появились трещины, выступила вода на проезжей части, подъездные пути разрушены. С целью обеспечения безопасности граждан и недопущения возникновения провалов людей и техники под лед было принято решение о закрытии данных ледовых дорог через реку Иртыш», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Добавим, что по состоянию на 6 апреля 2018 года в Омской области действуют пять ледовых переправ.
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