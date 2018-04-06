Спасатели закрыли три омские ледовые переправы

В связи с повышением температур передвижение по трём ледовым дорогам в Омской области стала небезопасным. Инспекторы приняли решение о закрытии этих переправ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

В Омской области закрыли Знаменскую, Усть-Шишовскую и Большереченскую ледовые переправы. Передвижение по ним стало опасным для жизни.

«Комиссия выявила, что на ледовых дорогах произошло изменение структуры льда, появились трещины, выступила вода на проезжей части, подъездные пути разрушены. С целью обеспечения безопасности граждан и недопущения возникновения провалов людей и техники под лед было принято решение о закрытии данных ледовых дорог через реку Иртыш», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что по состоянию на 6 апреля 2018 года в Омской области действуют пять ледовых переправ.