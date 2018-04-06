Глава Корпорации развития Крыма подал в отставку

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Корпорация развития Крыма сменит генерального директора, новым главой учреждения станет победитель конкурса «Лидеры России» Николай Сапрунов, который ранее работал в органах власти Ростовской области

"Корпорацию развития республики Крым покидает ее генеральный директор Олег Морозов", — сообщила Абувакарова.

При этом сам Морозов заявил, что «поезд» под названием Корпорация развития республики Крым поставлен на рельсы.

"Корпорации развития Крыма 2,5 года. Среди коллег из других регионов она — одна из самых молодых. Но для своего возраста уже крепко стоит на ногах. Уходя, могу с полной уверенностью сказать, что свой путь в качестве стартапа корпорация прошла", — сказал Морозов, слова которого приводит пресс-служба корпорации.

По информации Абувакаровой, с 10 апреля корпорацию возглавит Николай Сапрунов.

Корпорация развития республики Крым создана в соответствии с распоряжением совета министров Крыма в ноябре 2015 года, в задачи акционерного общества входит поиск и привлечение инвесторов в регион и продвижение Крыма на российском и зарубежных рынках.