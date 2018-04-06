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Глава Корпорации развития Крыма подал в отставку
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Глава Корпорации развития Крыма подал в отставку 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Глава Корпорации развития республики Крым Олег Морозов покинул занимаемую должность, сообщила главный специалист сектора PR, рекламы и выставочной деятельности корпорации Анна Абувакарова.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Корпорация развития Крыма сменит генерального директора, новым главой учреждения станет победитель конкурса «Лидеры России» Николай Сапрунов, который ранее работал в органах власти Ростовской области.
"Корпорацию развития республики Крым покидает ее генеральный директор Олег Морозов", — сообщила Абувакарова.
При этом сам Морозов заявил, что «поезд» под названием Корпорация развития республики Крым поставлен на рельсы.
"Корпорации развития Крыма 2,5 года. Среди коллег из других регионов она — одна из самых молодых. Но для своего возраста уже крепко стоит на ногах. Уходя, могу с полной уверенностью сказать, что свой путь в качестве стартапа корпорация прошла", — сказал Морозов, слова которого приводит пресс-служба корпорации.
По информации Абувакаровой, с 10 апреля корпорацию возглавит Николай Сапрунов.
Корпорация развития республики Крым создана в соответствии с распоряжением совета министров Крыма в ноябре 2015 года, в задачи акционерного общества входит поиск и привлечение инвесторов в регион и продвижение Крыма на российском и зарубежных рынках.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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