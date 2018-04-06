Юрий Берг встретился с родными погибших при крушении Ан-148

Сегодня губернатор области Юрий Берг провел встречу с родными людей, трагически погибших 11 февраля при крушении самолета Ан-148.

Глава региона обсудил с родственниками и близкими жертв авиакатастрофы ряд вопросов, касающихся экспертных и правовых процедур. В основном речь шла о сроках проведения генетических экспертиз, а также использования добровольных пожертвований, поступивших в фонд помощи родственникам пострадавших.

Юрий Берг также подчеркнул, что прилагаются все усилия для ускорения генетических исследований. В том числе он заверил присутствующих, что ни рубля из добровольных пожертвований, поступивших в фонд поддержки, не будет потрачено без ведома родственников погибших.

На встрече прозвучало одно из пожеланий — направить эти средства на строительство мемориала в память о жертвах авиакатастрофы на месте крушения Ан-148.