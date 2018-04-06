Ещё
Юрий Берг встретился с родными погибших при крушении Ан-148
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юрий Берг встретился с родными погибших при крушении Ан-148 

ProOren 18 минут назад
Фото: ProOren
Сегодня губернатор области Юрий Берг провел встречу с родными людей, трагически погибших 11 февраля при крушении самолета Ан-148.
Глава региона обсудил с родственниками и близкими жертв авиакатастрофы ряд вопросов, касающихся экспертных и правовых процедур. В основном речь шла о сроках проведения генетических экспертиз, а также использования добровольных пожертвований, поступивших в фонд помощи родственникам пострадавших.
Юрий Берг также подчеркнул, что прилагаются все усилия для ускорения генетических исследований. В том числе он заверил присутствующих, что ни рубля из добровольных пожертвований, поступивших в фонд поддержки, не будет потрачено без ведома родственников погибших.
На встрече прозвучало одно из пожеланий — направить эти средства на строительство мемориала в память о жертвах авиакатастрофы на месте крушения Ан-148.
ProOren: последние новости
Школьница из Сорочинска помогла найти пропавшего пенсионера Прокуратура оспорила постановление Правительства области В Оренбурге подготовили план благоустройства Набережной и дворов в 2018 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками583
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост92
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным283
Поплавская сорвала шоу на НТВ92
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ145
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение